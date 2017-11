Sven Lelandais est le frère du principal suspect, Nordhal Lelandais. Depuis le début de l’enquête, ce dernier clame son innocence et ce malgré que l’ADN de la fillette ait été retrouvé dans sa voiture. Dans cette affaire, son frère n’hésite pas à le défendre.

Aucune preuve formelle ne permet cependant d’accuser Nordhal L. d’être à l’origine de la disparition de Maëlys. Pour la famille de la petite fille, la culpabilité de Nordhal décrit comme « parfois violent » et ayant un casier judiciaire ne fait pas de doute.

Sur le service de messagerie de Facebook, un cousin de la petite fille disparue et Sven Lelandais, le frère de Nordhal se sont enflammés verbalement. L’un et l’autre se sont envoyé des mots d’oiseaux, accompagnés de menace : « Tu auras des nouvelles de moi et des flics, c’est à toi que je vais prendre le fric, et tu n’auras plus que tes yeux pour pleurer sale m**** », écrit Sven Lelandais, dans un échange musclé.

L’échange a démarré après qu’une cousine de Maëlys a fermement accusé Nordhal d’être le coupable de sa disparition. Dans un échange de commentaires, elle s’adresse au frère de Nordhal, Sven : « On sait qu’il est coupable. Arrête de nous dire qu’il a amené de la coke ! Les médias disent n’importe quoi. Tu n’y étais pas à ce mariage ». Pour rappel, la théorie de Nordhal, dealeur de coke, appelé uniquement pour cette raison, est la seule qui explique la présence du jeune homme lors de l’événement.

© Capture Facebook