Mons et Hornu: perquisitions dans les services de la Province du Hainaut!

Ce jeudi matin, des perquisitions sont menées dans les services de la Province du Hainaut, au Delta Hainaut, avenue du Général de Gaulle à Mons et à Hornu, au centre informatique, situé non loin du Grand-Hornu. Il s’agit d’un dossier ONSS que l’auditorat du travail a mis à l’instruction.

Concrètement, l’auditorat du travail souhaite vérifier si la Province du Hainaut ne se rend pas coupable de fraudes à l’ONSS (problèmes dans les fiches de paie, avantages en nature…) Des agents provinciaux ont d’ailleurs déjà été auditionnés ces dernières semaines.

« Des contrôles ont été organisés au siège de l’administration centrale au Delta Hainaut à Mons, par le biais d’une perquisition de la police judiciaire ce 9 novembre en matinée. La Province de Hainaut réaffirme sa volonté d’être à l’écoute de l’ONSS pour veiller au strict respect de la législation sociale », confirme de son côté La Province du Hainaut.

Et d’ajouter : « Cette démarche s'inscrit manifestement dans la foulée des contrôles que l'ONSS prévoit tous les trois ans au sein des administrations locales et provinciales pour vérifier les données relatives aux prestations et rémunérations du personnel. Un nombre important d’agents provinciaux fait, ainsi, l'objet d'auditions par des polices locales du Hainaut depuis plusieurs mois. »

