le budget carolo en déficit de plus de 30 millions d'euros

On le sait depuis quelque temps, les finances de la Ville ne sont pas florissantes et la situation n’est visiblement pas en train de s’améliorer, très loin de là ! Le budget 2018 s’annonce plutôt compliqué…

On s’en souvient, les responsables communaux s’étaient réunis en conclave voici quelques semaines pour discuter du budget 2018. Les discussions devaient se poursuivre ce mercredi et, au final, on peut dire que la situation n’est pas glorieuse. « Cette situation s’explique notamment par un tassement des recettes (à peine 1,5 % en plus en deux ans) conjugué à une augmentation importante des dépenses (soit 5,5 %) sur la même période », a avoué la ville.

> La ville a avancé plusieurs explications à cette situation, notamment la fermeture de Caterpillar mais pas seulement .

> Paul Magnette a rencontré la ministre des Pouvoirs locaux pour l’octroi du prêt .