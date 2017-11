Des places à gagner pour le concert de The Subs, à Marbehan ce samedi

Plusieurs groupes et DJ’s se succéderont pour laisser place, en fin de soirée, à la tête d’affiche, The Subs. Le groupe belge est devenu au fil du temps un incontournable de la scène électro mondiale, et se produit sur les plus grandes scènes. The Subs sera à Marbehan en mode DJ Set. Du gros son, que du bon ! La Meuse vous invite à cette soirée qui devrait attirer pas mal de monde… Pour figurer sur la guest list, envoyez-nous un mail à romain.goffinet@sudpresse.be avec vos coordonnées complètes.