Phil Gaimon accuse Fabian Cancellara de tricherie technologique

«Je n’y croyais pas jusqu’à ce que j’entende ses anciens coéquipiers parler de certaines courses où il avait son propre mécanicien», raconte-t-il en effet. «Son vélo était rangé et bien gardé à l’écart de tous les autres. Quand on regarde les images, ses accélérations ne sont pas du tout naturelles, comme s’il avait du mal à rester sur les pédales. Il avait probablement un moteur et personne ne parvenait dès lors à le suivre. J’ai d’ailleurs entendu parler de dopage mécanique et je ne vais pas donner de noms mais dans le cyclisme pro, où le sujet est assez peu évoqué, on dit quand même que oui, Cancellara avait probablement un moteur à certains moments.»

Décidément un an après sa retraite, Fabian «Spartacus» Cancellara ne parvient toujours pas à convaincre le peloton de l’authenticité de certains de ses exploits, en particulier son doublé Tour des Flandres - Paris-Roubaix de 2010, mais aussi le Milan-Sanremo de 2008 évoqué par Gaimon. «Il allait beucoup plus vite que tout le monde. Même ceux dont on sait depuis qu’ils étaient dopés, ne pouvaient soutenir sa cadence infernale...»

Cancellara a toujours fermement démenti ces allégations.