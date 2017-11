Anderlecht ne va pas en appel de la suspension de Teodorczy: il manquera les matches face à Mouscron et Courtrai

Le Polonais manquera donc le déplacement à Mouscron (18/11) et la visite de Courtrai (26/11). Anderlecht espérait une sanction plus clémente, mais s’est rendu compte qu’il y avait peu de raisons d’aller en appel. Teodorczyk a besoin de repos, surtout mental. Il n’a marqué que trois buts en dix-sept matches et Hamdi Harbaoui lui a été préféré contre le Club Bruges (0-0). Il n’a pas été retenu non plus pour les matches amicaux de la Pologne contre l’Uruguay et le Mexique.

Les faits remontent à la rencontre perdue face à Genk (0-1) comptant pour la 11e journée de championnat. Teodorczyk a donné un coup de pied au défenseur de Genk Aidoo sanctionnée par l’arbitre Bart Vertenten d’une carte jaune. Mais la commission de review a demandé de poursuivre l’attaquant anderlechtois.