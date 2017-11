Les négociations sur le Brexit ont repris jeudi à Bruxelles

Belga

Une nouvelle session de négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur les termes du Brexit a débuté ce jeudi à Bruxelles. Les équipes de Michel Barnier, le négociateur principal pour l’UE, et de David Davis, le ministre britannique en charge du dossier, se rencontrent pendant deux jours pour faire le point depuis le Conseil européen des 19 et 20 octobre derniers.