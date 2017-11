Dix ans pour une tentative de meurtre à la prison de Jamioulx

Le 20 septembre 2016, une violente bagarre a éclaté dans une cellule de la prison de Jamioulx entre O.E. et F.C. Frappé au niveau du cou à l’aide d’un morceau de tasse cassée, la victime a perdu beaucoup de sang.

O.E. avait contesté l’intention d’homicide arguant que son codétenu avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir avalé un médicament. La victime avait déclaré qu’O.E. lui avait tranché le cou en lui lançant: «si tu me balances, je te tue». Cette altercation était la suite d’une autre rixe survenue sous le préau et impliquant O.E.

La cour a pris en compte les déclarations des hommes qui se trouvaient dans les cellules voisines. Ceux-ci ont entendu des insultes et le bris d’un objet mais aussi les cris de la victime. Pour la cour, la thèse du suicide ne tient pas la route. L’intention d’homicide est donc établie compte tenu de la violence et de la localisation du coup porté, de l’animosité portée par le prévenu envers la victime, du caractère soudain de l’agression qui n’a permis aucune réaction dans le chef de la victime et de l’objet tranchant utilisé. Ce morceau de tasse n’a d’ailleurs jamais été retrouvé par les gardiens de la prison. Ceux-ci ont déclaré que le prévenu a pu s’en débarrasser car il est resté seul durant dix minutes dans sa cellule après le transfert de la victime vers l’hôpital. Par contre, contrairement au premier juge, la cour estime que cet objet ne peut pas être considéré comme une arme. Il a donc été acquitté pour le port d’arme.

Dans sa motivation au sujet de la peine, la cour a retenu les nombreux antécédents judiciaires du prévenu, les importantes lésions de la victime, la personnalité antisociale du prévenu décrite par les experts et le fait qu’il a encore tenté, devant la cour, de reporter la responsabilité sur les autorités sociales qui étaient chargées de le suivre. Enfin, la cour note que le prévenu était entré en prison à peine deux jours après en être sorti. La cour a aussi confirmé une peine d’un an de prison ferme prononcée le 7 février 2017 par le tribunal correctionnel de Charleroi contre O.E. Cette peine concernait une série de vols perpétrés en juin 2016, et notamment de 89 grammes d’héroïne. La défense avait plaidé l’absorption dans une précédente peine concernant d’autres vols. La cour n’a pas donné droit à cette mesure de faveur car elle constate que neuf mois séparent les faits et qu’il ne s’agit donc pas de la même intention délictueuse. En outre, dans les griefs d’appel, O.E. n’avait pas coché la case «demande de sursis». En quittant le prétoire, le détenu a annoncé qu’il irait en cassation «car la cour a commis une petite erreur».