Adidas Football présente aujourd’hui le Telstar 18, le ballon officiel de la Coupe du monde de football 2018 de la FIFA, qui se jouera en Russie. Les Diables Rouges affronteront les meilleurs footballeurs du monde pour tenter de décrocher la récompense suprême. Ils tâteront, pour ce faire, le ballon le plus innovant à ce jour : structure à panneaux renouvelée et puce NFC intégrée grâce à laquelle les consommateurs accéderont à du contenu exclusif via leur smartphone.

Le design

Le nouveau Telstar 18 s’inspire du tout premier ballon conçu par adidas pour la Coupe du monde de 1970 au Mexique. À l’époque, le ballon était agrémenté de panneaux noirs, pour être bien visible sur un téléviseur en noir et blanc. Forte de ce motif, la « star de la télévision » est probablement le ballon de football le plus emblématique jamais conçu. Le Telstar 18 présente une toute nouvelle structure et des similitudes avec le Brazuca – le ballon officiel de la Coupe du monde 2014. Les nouvelles technologies et l’imprimé métallisé à effets graphiques optimiseront les performances sur le terrain et en rue. Afin de répondre aux attentes des meilleurs joueurs de la planète, le ballon a été largement testé par des clubs et des équipes nationales de premier plan, notamment l’Ajax, le Real de Madrid, Manchester United, l’équipe de Colombie et celle d’Argentine. Le ballon comprend, en outre, des matériaux recyclés et est conditionné dans des emballages durables.

Un ballon numérique

La puce NFC intégrée fait du Telstar 18 le ballon de Coupe du monde le plus innovant à ce jour. Il suffit de tapoter un smartphone contre le ballon pour accéder à des défis mondiaux, à du contenu exclusif et à des informations sur l'utilisateur. L’appli comprend une carte thermique qui permet de visualiser en temps réel tous les ballons en action aux quatre coins du monde. Grâce à la puce, les footballeurs du monde entier peuvent se défier les uns les autres et sont plus connectés que jamais. Les participants aux défis ont, par ailleurs, une chance de remporter une place pour la Coupe du monde en Russie.

Le Telstar 18 est disponible mondialement dans les boutiques adidas et en ligne sur http://www.adidas.be/football. Pour de plus amples informations, vous pouvez également vous rendre sur adidas.com/football ou sur les réseaux sociaux de la marque @adidasfootball sur Instagram ou Twitter.