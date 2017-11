COP23: Michael Bloomberg offre 50 millions de dollars pour la sortie du charbon en Europe

Afp

L’homme d’affaires Michael Bloomberg, ancien maire de New York, a fait un don de 50 millions de dollars (près de 43 millions d’euros) pour soutenir et accélérer la sortie du charbon en Europe, a annoncé The Bloomberg Philanthropies jeudi à l’occasion de la 23e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP23) qui se déroule jusqu’au 17 novembre à Bonn (Allemagne).