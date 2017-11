Bpost: près de 20 colis volés à une factrice en tournée à Roux

Le dépôt de courrier est effectué chaque jour par les facteurs de chez Bpost. Un service rendu quotidiennement qui vaut parfois aux employés d’être les victimes de personnes mal intentionnées. Auparavant, ce sont eux qui délivraient les pensions et cette attribution leur valait parfois d’être agressés. Aujourd’hui, et bien qu’ils ne détiennent plus de somme d’argent, leur charge apparaît encore pour certains constituer un butin alléchant.

> Ce mardi, durant la journée, une factrice qui effectuait sa tournée à Roux a été la victime d’un vol dans son véhicule.

> Alors qu’elle effectuait la livraison d’un colis dans la rue Novale dans la cité de la Lache, un ou plusieurs malfrats ont profité de son absence se servir dans son véhicule de service.