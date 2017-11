Villers-le-Bouillet: le garage Volvo détruit pour être agrandi

Annick Govaers

Implanté depuis dix ans rue le Marais, dans le zoning de Villers-le-Bouillet, le garage Volvo Scandia connaît sa plus grosse transformation. Le show-room est cours de démolition, pour laisser place à un espace plus grand, plus fonctionnel, au look scandinave. La fin des travaux est prévue en mai prochain. Durant la durée du chantier, le garage reste ouvert, dans un pop-up store sous chapiteau monté sur le site.