Bastogne: aidez Margaux, une petite fille de 3 ans, atteinte du syndrome d'Angelman

Margaux est une petite Bastognarde de 3 ans porteuse du syndrome d’Angelman, une maladie orpheline rare. Pour ses parents et sa famille, c’est un combat quotidien pour offrir à Margaux le confort nécessaire dont elle a besoin. Stéphanie, la maman de Margaux, a récemment créé une ASBL pour récolter des fonds en vue d’aider les enfants porteurs du syndrome.

Margaux, née le 14 janvier 2014, est atteinte d’une maladie orpheline particulièrement rare appelée « Syndrome d’Angelman ». Pour ses parents, Stéphanie et Geoffrey, la vie est devenue un combat quotidien pour offrir le bien-être et le meilleur développement possible de leur fille.

Stéphanie, sa maman, puéricultrice, évoque d’ailleurs les premiers signes d’une maladie dont elle n’avait jamais entendu parler auparavant et qui touche, aujourd’hui, une naissance sur 20.000.