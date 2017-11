Mouscron: une manière révolutionnaire de visiter votre future maison

Rédaction en ligne

Lorsqu’on veut acheter une maison, il faut bien souvent plusieurs visites. Au lieu de devoir vous déplacer vers le bien qui vous intéresse, Like Immo a trouvé un moyen révolutionnaire pouf faire venir le bien à vous. Pour cela, il suffit de vous installer confortablement et de vous déplacer, comme bon vous semble et sans bouger de votre salon, dans la maison qui vous a tapé dans l’œil.