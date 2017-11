Poursuivi pour des viols et des attentats à la pudeur sur ses patientes: le docteur M. de Léglise à nouveau au tribunal

Ce jeudi, les débats ont repris devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau dans l’affaire mettant en cause le docteur M. de Léglise, poursuivi pour viols et attentats à la pudeur sur plusieurs de ses patientes suite à une requête en ouverture des débats.

Ce jeudi, le docteur M. de Léglise est revenu une nouvelle fois à la barre au tribunal correctionnel de Neufchâteau. Le médecin, fraîchement retraité, doit répondre de viols et d’attentats à la pudeur sur plusieurs de ses patientes dans la région de Léglise. Huit plaintes ont été initialement déposées mais six ont été écartées pour cause de prescription.

