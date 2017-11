P1: la présentation complète des 7 rencontres du week-end

Découvrez également les présentations des rencontres de P1 dans notre édition digitale.

Nothomb-Post – FCJLA (vendredi, 20h30)

Nothomb-Post : Dorian Depiesse est suspendu. Par contre, Benjamin Tiberghien, Guillaume Werhert et Marvin Claude sont de retour.

FCJLA : Yann Njia est incertain.

Arbitres : M. Alexandre, J-F Body, J-F Robinet.

Erezée – Ethe (samedi, 20h)

Erezée : M. Dodet est out. O. et M. Collard sont bientôt de retour.

Ethe : Noldus est suspendu. Par contre, Muric fait son retour. K. Petit devrait aussi faire partie du groupe.

Arbitres : F. Gérard, O. Prévot, L. Molitor.

Chaumont – Marloie (samedi, 20h30)

Chaumont : Reyter (cuisse) est incertain tout comme le gardien, Goosse. Si ce dernier n’est pas apte, F. Dewalque jouera dans les cages.

Marloie : M. Mahin est suspendu. Claude, Strumans et Renard sont toujours sur la touche.

Arbitres : V. Jacques, M. Pahaut, G. Hausman.

Champlon – Libramont (dimanche, 15h)

Champlon : Lapraille est toujours indisponible. Valentin et Pirlot seront de retour. Vandenbergh, qui s’était fait recoudre au visage, n’est pas certain d’avoir le feu vert.

Libramont : S. Poncelet et Nkokolo sont suspendus. Colback est douteux.

Arbitres : D. Chauvaux, T. Fivet, V. Poncelet.

Saint-Léger – Wellin (dimanche, 15h)

Saint-Léger : Boulanger et Rocca sont rejoints à l’infirmerie par Koenig qui souffre d’une entorse.

Wellin : Daphné et Carlier sont punis mais T. Schroeder rentre de suspension. Tricnaux (travail) manquera cette partie. Gillet est blessé.

Arbitres : M. Texeira-Ribeiro, J-L. Alexandre, G. Hausman.

Rossignol – Oppagne (dimanche, 15h)

Rossignol : le gardien Van Hoey souffre quelque peu du genou et pourrait être remplacé par Nélis en cas de forfait. Felix fait son retour de suspension et croise par contre T. Leurquin qui a reçu sa 3e jaune à Saint-Léger la semaine passée.

Oppagne : R. Bonjean et Lahaye ne seront pas de retour avant le second tour. Raskin et Sevrin sont aussi blessés.

Arbitres : S. Thunus, D. Bressard, C. Léonard.

Meix – La Roche (dimanche, 16h)

Meix-devant-Virton : Lionel Zanini devra se passer de Cyprien Breda et de Benjamin Schoore, tous les deux suspendus. Il récupère Nicolas Day qui a lui, purgé sa suspension. Yassine Neetens et Gaël Arend sont toujours sur la touche.

La Roche : si Tanguy Bonjean rentre de suspension, Quentin Grommen fait le chemin inverse. Guillaume Van Geen et César Dubois sont toujours indisponibles pour cause de blessure.

Arbitres : M. Collin, F. Welschen, B. Gillet.