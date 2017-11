D3 amateurs: la présentation des matchs de nos clubs pour ce week-end

Découvrez les présentations complètes dans La Meuse Luxembourg de ce vendredi ou dans notre édition digitale.

Namur - Bertrix (samedi, 20h)

Bertrix : Clarenne, François, Léger, Bellanger, Meyer, Mao, R. Lefort, Akan, Benbournane, Vandermaelen, Fondaire, Warlomont, T. Lefort, Molinari, N’Diaye.

>Oliveira est suspendu pour la deuxième fois cette saison. El Ouaari est toujours blessé comme Axel Istace. Mao réintègre le noyau.

Arbitres : C. Dezomberg, J-C. Henry, S. Ruelle.

Longlier - Richelle (samedi, 20h)

Longlier :Labranche, Devillet, B. Freid, Lejeune, Billion, Blaise, Jourdan, Gomrée, Nollevaux, Bigonville, Lespagnard, Tibor, Huberty, Kudimbana, Molnar, Raguet.

>Gruslin est blessé et Bolle est suspendu. Raphaël Viance choisira parmi ces 16 joueurs.

Arbitres : J. Bousman, M. Chakouath, D. Jacob.

Mormont - Verlaine (dimanche, 14h30)

Mormont : Descamps, F. Lejeune, Crèvecoeur, P. Lejeune, Simon, Linchet, Godelaine, Prévot, Vieira, Clemens, Hébette, Henrotay, Burton, Gilson, Rensonnet (?).

>Cutrona, Doutreloup et Volvert sont suspendus. Gueye, Dardenne, Spinosa, Lannoy et Jalhay sont tous à l'infirmerie et inaptes. Pour compléter le noyau, le défenseur Antoine Rensonnet, joueur de l'équipe B, pourrait être appelé.

Arbitres : P. Germain, D. Dossogne, C. Beheydt.

Tilleur - Habay-la-Neuve (dimanche, 14h30)

Habay-la-Neuve : Mathieu, Dupuis, Vitali, Jacob, Raboteur, Reyter, Grévisse, Teixeira, G. Grévisse, Klein, Zervakis, Schoumaker, Moris, Klein, Mboyo, Manand, Clément.

>Aucun absent par rapport au groupe du week-end dernier. Habay va pouvoir aligner sa meilleure équipe face au ténor de la série.

Arbitres : K. Gonzalez, Q. Lesceux, A. Guisse.

Visé - Givry (dimanche, 15h)

Givry: Collignon, Toussaint, Feltesse, Lion, Grandjean, Villalba, Robinet, Remy, Lambert, Leva, Copette; Schinckus, Lherbier, Ben Saïda, Poncelet ou Résibois.

> Jérôme Hinck (genou) et Loïc Hatert (contracture) sont out à coup sûr. Jonathan Schinckus revient dans le groupe. Kevin Wauthy a repris les entraînements mais le staff maintient sa confiance au jeune Florian Collignon. Le 15e joueur sera désigné vendredi, entre Antoine Résibois, de retour de vacances, et Gauthier Poncelet, incertain (cheville).

Arbitres: L. Dams, O. Jacques, V. Villez.