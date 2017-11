Huy : ces 3 escrocs anthisnois ont soutiré jusqu'à 1,6 millions d'euros à leurs proches

LA.MA

Entre 2010 et 2013, David Lamborelle, Giuseppe Gallo et Jacques Olimar, trois Anthisnois, ont mené la grande vie. Entre sorties au casino, boîtes de nuit et virées en bateau, les trois escrocs ont extorqué 1,6 million d’euros, grâce à l’argent soutiré à leur entourage. Poursuivis pour faux, usage de faux, extorsion et détournement, les trois hommes avaient comparu une première fois en février 2017, puis début octobre 2017.