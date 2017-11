Le jour de repos hebdomadaire ne doit pas nécessairement être le dimanche

Le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs mais peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours, estime la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu jeudi.

L’arrêt concerne une affaire opposant un casino portugais, ouvert tous les jours à l’exception des 24 et 25 décembre, à l’un de ses anciens employés ayant parfois travaillé pendant sept jours consécutifs.

Après la fin de son contrat de travail, l’ancien employé a introduit un recours contre la société exploitant le casino afin de faire constater, en substance, que celle-ci ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit.

La directive européenne sur l’aménagement du temps de travail stipule que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier.

Éprouvant des doutes quant à l’interprétation de la directive, la cour d’appel de Porto a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’UE pour lui demander si la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle le travailleur a droit doit être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

Dans son arrêt, la Cour déclare que le droit de l’Union exige non pas que la période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais qu’elle le soit à l’intérieur de chaque période de sept jours.

La Cour rappelle également que la directive vise à protéger la santé des travailleurs mais qu’elle laisse en même temps une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée.

Cette interprétation est susceptible de bénéficier au travailleur, selon la Cour de justice, puisqu’elle permet de lui accorder plusieurs jours de repos consécutifs à la fin d’une période de référence et au début de la suivante.

Enfin, la directive se borne à établir des normes minimales de protection du travailleur en matière d’aménagement du temps de travail, les États membres ayant toute latitude pour appliquer ou introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs.

Ainsi, le droit du travail belge, qui interdit en principe le travail dominical, n’est pas en contradiction avec le droit européen, souligne-t-on aux services d’études des syndicats CSC et FGTB. L’interdiction du travail dominical en Belgique souffre par ailleurs de nombreuses dérogations.