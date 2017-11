Radja Nainggolan est incertain pour la rencontre de vendredi contre le Mexique. Touché à l’aine, le médian a dû interrompre l’entraînement de jeudi, a annoncé l’Union belge sur Twitter. Des examens supplémentaires seront effectués vendredi.

Radja had to leave the training session earlier due to groin pain. Extra examination tomorrow but he is uncertain for #BELMEX #RoadtoRussia 🇧🇪⚽️ @OfficialRadja