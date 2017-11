Inculpé pour l'assassinat d'Alfred Gadenne, Nathan Duponcheel, est surveillé de près en psychiatrie: il pourrait tenter de se suicider

À la prison de Mons, quand une personne est incarcérée pour la toute première fois, on l’envoie directement en observation dans l’annexe psychiatrique. On ne sait jamais comment une personne va réagir à une privation de liberté et le risque est grand qu’elle n’attente à ses jours. Mais cette mise en observation ne dure généralement que quelques jours.

Un risque sérieux !

Lorsque Nathan Duponcheel a été arrêté, le 11 septembre dernier pour avoir égorgé au cutter Alfred Gadenne, il a directement été enfermé dans cette annexe. Deux mois après, il ne l’a toujours pas quittée.« Le juge d’instruction et le parquet estiment qu’il y a un risque sérieux qu’il tente de mettre fin à ses jours », indique son avocat Me Jean-Philippe Rivière. « Il est seul en cellule et bénéficie d’un suivi médical et d’une meilleure surveillance que s’il était dans l’aile normale de la prison. Cela nous satisfait. »

> Tous les détails dans nos éditions digitales.