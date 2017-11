Premières fans de leur Diable: les compagnes de nos joueurs se dévoilent (photos)

C’est qu’une grande partie des footballeurs belges sélectionnés pour le match de cette semaine sont mariés. D’autres sont en couple depuis longtemps mais ne sont pas encore passés devant monsieur le maire.

À noter que cet été, ils ont tout de même été cinq à se décider : Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne et Christian Benteke.

Sarah fan de Romelu Lukaku

Il n’y a pas très longtemps que Romelu Lukaku et Sarah Mens se fréquentent mais les choses s’accélèrent et la rumeur court comme quoi les deux amoureux pourraient se fiancer très vite. On les a en tout cas vus chez un bijoutier spécialisé le week-end dernier. Sarah est originaire des Pays-Bas.

Shana fan de Laurent Depoitre

Pour soutenir Laurent Depoitre, il y a Shana Sonck, une starlette en Flandre puisqu’elle a été élue Miss Coast 2013. La jeune femme est dans le mannequinat et s’est faite remarquer par la publication de photos « osées ». Elle est âgée de 25 ans. Le couple est ensemble depuis pas mal de temps mais pas de bague au doigt.

Deborah fan de Thomas Meunier

Thomas Meunier et Deborah Panzokou sont ensemble depuis 8 ans mais ne sont pas mariés. Ils sont les parents d’un petit Landrys et le 26 octobre dernier, Thomas a annoncé sur Twitter qu’un deuxième petit bout était en route. Deborah est assez discrète. Elle est la sœur d’un styliste de mode qui monte.

Polly fan de Thomas Vermalen

Ils se mariaient il y a peine quelques mois et ce, dans le plus grand secret. Thomas Vermalen est fou amoureux de sa Polly, une jeune femme très connue en Grande-Bretagne : elle a été présentatrice de télé et mannequin. Une carrière que Mademoiselle Parsons a dû mettre en veilleuse lors de la naissance de ses deux enfants, Raff et Ace Roman.

