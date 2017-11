C’est un texte très ambitieux que Christos Doulkeridis dépose à la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec ses collègues Barbara Trachte et Hélène Ryckmans. Inscrire la Fédération dans la transition écologique de l’alimentation. « L’alimentation est une véritable question politique qui nous concerne tous, car nous sommes tous des consommateurs », lance-t-il.

« Le premier objectif est d’offrir chaque jour un repas correct avec une vraie qualité nutritionnelle aux enfants », martèle M. Doulkeridis. « Des projets sont déjà menés, mais ils révèlent des inégalités insupportables. Actuellement, ils sont facultatifs dans les écoles. Il faut les rendre contraignants. Là, la Fédération a un rôle à jouer. Elle doit aider les écoles, leur fournir des cahiers des charges juridiquement inattaquables et comportant un certain nombre d’objectifs progressifs et contraignants. Je parlais d’inégalités : au nom de quel principe peut-on accepter qu’une partie de nos enfants continue à manger de façon non équilibrée, alors que d’autres bénéficient d’une option alimentation saine et de qualité grâce à la bonne volonté de leur école ou de leur pouvoir organisateur ? »

