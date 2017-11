Le scandale des eaux perdues en Wallonie: l'or bleu se perd avant d'arriver chez vous!

Rédaction en ligne

La semaine dernière, la Fédération des entrepreneurs de voiries chiffrait, dans nos colonnes, à 4.500 litres la quantité d’eau perdue chaque jour par kilomètre de canalisation en Wallonie, soit plus de 48 piscines olympiques. En fait, l’ampleur des pertes varie fortement d’une région à l’autre. Nous avons fait le tour des intercommunales et autres régies pour avoir des chiffres précis. Par exemple à Chimay, un litre d’eau au robinet implique d’en pomper plus de deux. Édifiant.