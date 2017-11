Il tue sa femme mais continue à lui écrire tous les mois: il entend déposer les lettres sur sa tombe!

La cour d’assises du Brabant wallon a entamé ce jeudi l’examen du dossier d’Hassen Ben Ammar. Ce Villersois de 34 ans, d’origine tunisienne, est accusé du meurtre de son épouse, Delphine Purnelle, qu’il a tuée de deux coups de couteau. Hassen Ben Ammar est également accusé de tentative de meurtre sur sa belle-mère, Adriana Cadrobbi, qu’il a agressée dans la foulée en la poignardant à 12 reprises. Grièvement blessée, cette dernière a heureusement pu survivre à ces blessures. On était alors le 19 janvier 2014.

Hier, le jugement s’est ouvert sur la lecture de l’acte d’accusation. Alors qu’elle s’est déroulée sans accroc, cette lecture s’est achevée par une révélation fracassante. Les avocats de l’accusé ont en effet demander d’ajouter un élément au dossier. Une action pour le moins inhabituelle aux assises. Ces éléments sont au nombre de deux. Des lettres écrites par Hassen Ben Hamar et des photos. Car comme le révélait l’un de ses avocats, Me Didier De Quévy, : « Hassen Ben Ammar a pris pour habitude ou rituel, d’écrire des lettres à sa femme depuis sa cellule de prison. Il entend les déposer sur la tombe de sa défunte épouse. Nous allons les lire, en tout cas certaines d’entre elles, et nous allons donc les déposer ».

