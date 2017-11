Couillet : un double incendie de voiture se propage à un immeuble à appartements, les occupants doivent évacuer les lieux (photos)

Le feu a probablement été bouté vers 6h30 à deux voitures stationnées dans la rue de Loverval à Couillet, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Les flammes ont rapidement léché le bâtiment voisin de trois étages, comptant six appartements. Plusieurs vitres ont éclaté et la fumée s’est infiltrée dans les logements. Les occupants ont pu évacuer par leurs propres moyens vers l’arrière du bâtiment, via une échelle de secours. Une personne à mobilité réduite, qui se trouvait au rez-de-chaussée, a pu être extirpée de justesse.

Les dégâts matériels sont importants, mais on ne déplore pas de blessé. Seul un occupant a été évacué en ambulance à la suite d’un malaise. La police locale de Charleroi a quant à elle ouvert une enquête.

