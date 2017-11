Le cri de détresse de Sandrine à La Louvière: "Sans moi, ces deux enfants vont dépérir"

Elle témoigne de l’état terrible dans lequel elle a récupéré ces enfants. Nous avons vu ces photos que nous ne reproduirons pas par respect, et qui témoignent d’elles-mêmes, notamment d’un état de dénutrition avancé. Auprès de Sandrine et de sa compagne, les deux enfants ont retrouvé petit à petit, un peu d’équilibre.

Mais aujourd’hui, les rouages de la justice font que les deux enfants leur ont été enlevés et sont actuellement placés à l’hôpital en attendant que des places se libèrent en pouponnière. Sandrine et sa compagne vont les voir tous les jours et restent avec eux le plus longtemps possible.

Aujourd’hui, elles lancent un appel de détresse. Retrouvez les tenants et aboutissants de ce cas de figure qui ne peut que faire réfléchir sur le sort que notre société réserve parfois à certains petits. À lire, notre article dans nos éditions du jour de La Nouvelle Gazette du Centre ou sur nos éditions numériques