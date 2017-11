Un Liégeois sur deux voudrait travailler à Liege Airport

Randstad a réalisé entre juin et juillet 2017 une enquête de perception identique qui porte sur les entreprises de moins de 1.000 personnes actives en région liégeoise. Plus de 1.388 personnes ont donné leur avis sur la marque d’employeur des entreprises de taille moyenne de la région liégeoise.

Le Regional Randstad Award est décerné à l’entreprise qui totalise le score le plus élevé en matière d’attractivité relative. Cette donnée est obtenue en calculant la moyenne des points attribués à un employeur qui est connu du répondant et pour lequel il souhaiterait travailler. Avec un score d’attractivité de 50,6%, Liege Airport surclasse les autres employeurs. Jouets Broze arrive deuxième avec 43% devançant de peu Mithra qui obtient 41,3%. Il est intéressant de noter la grande diversité des secteurs qui composent le top 10.

Top 10 des employeurs liégeois les plus attractifs

1. Liege Airport 50,6 %

2. Jouets Broze 43 %

3. Mitra 41,3 %

4. Coopervision 40,2 %

5. Groupe Eloy (Sprimont) 29,6 %

6. Sketchers (Haust Sarts) 27,7 %

7. Newelec 26,2 %

8. Circus 26,2 %

9. Lyreco 26,1 %

10. Lampiris 24,7 %

Sur base de son étude nationale, Randstad a établi la liste des fondements qui déterminent l’attractivité d’un employeur, c’est-à-dire les critères qui influencent le choix d’un candidat. Si nous examinons les scores attribués par le grand public aux entreprises liégeoises pour ces différents fondements, il est logique de constater que les trois entreprises qualifiées d'employeurs les plus attractifs affichent également de bons scores en termes de fondements.

Mithra obtient les scores les plus élevés pour le fondement « dernières technologies » et « santé financière ».

Classée deuxième, l'entreprise Jouets Broze doit son attractivité à son souci de l' « équilibre travail-vie privée », « l’ambiance de travail agréable » et à sa « bonne réputation ».

Quant au numéro un, Liege Airport, le grand public le juge attractif pour les « perspectives d'avenir », la « sécurité d'emploi » et le « travail stimulant et riche en défis » qu'il offre. Lampiris décroche le meilleur score en termes de « sensibilisation à l'environnement et à la société ».