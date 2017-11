Ath: «Le contrôleur m'a mis un coup de poing en plein visage…»

Un violent incident s’est produit le 13 octobre dernier dans le train qui assure la liaison entre Ath et Mons. Un jeune homme qui était monté à bord à Cambron-Casteau dit avoir été violemment agressé par un accompagnateur.

Que s’est-il exactement passé le vendredi 13 octobre au petit matin dans le train qui assurait la liaison Mons/Ath ? Une enquête est actuellement menée par la police des chemins de fer qui fait face à deux plaintes pour agressions physiques, celle de l’accompagnateur du train et celle d’un usager.

Ce dernier, un jeune homme de 20 ans qui vit à Moulbaix, dit avoir été violemment frappé par l’agent de la SNCB et avoir dû subir plusieurs points de suture à l’intérieur et à l’extérieur de la bouche. Sur les photos, on voit qu’Édouard a été bien touché au visage.

> « Je ne l’ai pas vu venir ». Édouard Donderwolke (photo) nous raconte sa version des faits .

> Contactée par nos soins, la SNCB suit l’affaire de près.