Les amateurs de pêche savent que depuis 2016, ils peuvent acheter leur permis par internet, via le site www.permisdepeche.be. Si les permis A et B sont toujours d’actualité, le ministre wallon de la Nature, René Collin vient d’y ajouter deux autres catégories de permis. Pour les jeunes de moins de 15 ans et pour les touristes.