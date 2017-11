Rouvroy : une plaque «Territoire de la Mémoire» inaugurée ce vendredi

L’association les Territoires de la Mémoire est un centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté. Pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes, l’association développe diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager l’implication de tous dans la construction d’une société démocratique garante des libertés fondamentales. Pour atteindre ses objectifs politiques et éducatifs, l'association se donne pour missions de sensibiliser au travail de mémoire, de pratiquer la citoyenneté, de renforcer la démocratie et d’ éduquer au respect de l'autre.

Les Territoires de la Mémoire développent un travail de mémoire qui conjugue connaissance du passé avec un regard critique sur le présent. Ce travail pédagogique et éminemment politique est mené en partenariat avec plus de 198 communes, parmi lesquelles Rouvroy, les cinq Provinces wallonnes ainsi que le Parlement de Wallonie, le milieu associatif et le monde de l’éducation.

Le cordon sanitaire éducatif est une initiative des Territoires de la Mémoire asbl. Il propose à ses entités partenaires de donner un signal fort à leurs populations : résister aux dangers et à la propagation des idées d’extrême droite. Si l’Europe et notre pays ne sont pas à l’abri, en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’extrême droite est encore combattue efficacement et le cordon sanitaire est maintenu. Mais une vigilance de tous les instants reste indispensable car les formations et les partis extrémistes modernisent leur communication, dissimulent leurs intentions sous des slogans réducteurs et des simplifications mensongères. Ils pourraient acquérir ainsi une nouvelle respectabilité. Adhérer au réseau « Territoire de Mémoire », c’est montrer l’opposition ferme à ces idées et la volonté de préserver la liberté, la paix et les valeurs démocratiques.

« Par cette pose de plaque « Territoire de Mémoire », nous participons aujourd’hui à l’un de ces gestes symboliques qui continuent un partenariat que nous souhaitons fructueux. Par cette initiative, nous encourageons chacun, Citoyens et politiques, à s’engager pour une cause qui l’indigne », expose la bourgmestre Carmen Ramlot.