Heureusement, les occupants des lieux, une mère et ses trois enfants ont pu sortir à temps de leur domicile en flamme. Les pompiers d’Ath et de Mons sont venus renforcer leurs collègues de Beloeil afin de préserver au mieux les habitations voisines. L’un des enfants légèrement intoxiqué par la fumée a été emmené à l’hôpital pour un examen plus approfondi. Cette famille se retrouve sans domicile et sera relogée chez leur proche.

Un appel à la solidarité a été lancé sur les réseaux sociaux pour fournir vêtements et nourriture aux parents et à leurs trois enfants de deux filles de 1 et 4 ans et un garçon de 3 ans. L’intérieur de la maison est complètement détruit. Durant l’intervention, la rue a été bloquée dans les deux sens. On ignore à cette heure l’origine exacte de cet incendie.