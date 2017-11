Le footballeur Simon Sias est à nouveau interpellé par la Justice

Le joueur de Couvin-Mariembourg (D3 Amateurs) a été interpellé par la Justice ce jeudi avant d’être relâché. On lui reproche des faits aux Pays-Bas.

Simon Sias est de nouveau dans de sales draps. L’information a été révélée par la DH ce vendredi matin. Le joueur carolo de Couvin-Mariembourg a été interpellé jeudi matin dans le cadre d’une sombre affaire remontant à 2010 aux Pays-Bas (!). Les Hollandais le soupçonnent d’avoir tenté de tuer au moins un gendarme en octobre 2010 dans la fuite du braquage de la firme de recyclage Remondis Argentis à Moerdijk. Un mandat d’arrêt européen existe et les Pays-Bas réclament l’extradition du joueur arrivé cet été à Mariembourg. La Justice néerlandaise soupçonne également Simon Sias dans une attaque à Rotterdam en 2011 avec des fusils d’assaut.

Ce n’est pas la première fois que Simon Sias se retrouve dans le collimateur de la Justice. En 2014, alors qu’il défendait les couleurs de l’UR Namur, le milieu de terrain avait été arrêté et enfermé pour une histoire de braquage d’un centre G4S au Luxembourg à l’arme lourde. Il avait été emprisonné durant plusieurs mois au Luxembourg mais Sias avait été ensuite acquitté à deux reprises en 2016, tant dans le volet luxembourgeois que le volet belge.

Stupeur à Mariembourg

Du côté du club de Couvin-Mariembourg, c’est en tout cas la stupéfaction. «Je ne suis pas au courant de cette histoire, vous me l’apprenez », commente ce vendredi le président du club couvinois Axel Quataert. « Ce serait vraiment dommage parce que c’est un bon joueur qui nous rend de bons services. On est satisfait de lui. Mais pour le moment, je n’en sais pas plus. »

Simon Sias était cependant présent à l’entraînement ce jeudi soir avec Couvin-Mariembourg, il devrait être aligné samedi dans le match de championnat face au Léopold Uccle.

La Justice belge devra en tout cas se prononcer sur l’extradition ou non de Simon Sias qui risque de lourdes sanctions aux Pays-Bas.