Nainggolan avait dû quitter le terrain en raison de douleurs à l’aine lors de la séance d’entraînement de mardi soir à Tubize. L’Union belge de football (URBSFA) avait alors annoncé que des examens complémentaires étaient prévus pour ce vendredi. Ils ont révélé que le «Ninja» n’est pas d’attaque pour honorer sa sélection (ultra-médiatisée) pour les deux matches.

Radja Nainggolan is out for #BELMEX & #BELJAP. Extra examinations this morning showed a small rupture in his right groin. @OfficialRadja #RoadtoRussia 🇧🇪⚽️