Une personne coincée dans sa voiture après un accident à Polleur

Depuis le début de l’après-midi, ce vendredi, les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau sont en intervention sur la route du Congrès de Polleur, à Theux, où un accident s’est produit. une personne est coincée dans un véhicule. «La situation est compliquée et le GRIMP (NDLR: Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) est appelé en renfort pour évacuer la victime vers l’ambulance», indique le commandant Vincent Bastin, de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau.