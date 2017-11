Un festival offensif et un partage logique entre la Belgique et le Mexique (3-3)

Au terme d’un match complètement fou durant lequel six buts ont été plantés, les Diables rouges ont concédé un match nul (3-3) contre le Mexique. Romelu Lukaku, auteur d’un doublé, est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Diables, à égalité avec Voorhoof et Van Himst.

C’est sous une fine pluie que les Diables rouges commençaient ce vendredi soir leur préparation pour la Coupe du Monde 2018. Face à une équipe mexicaine aussi expérimentée qu’accrocheuse, la Belgique passait un vrai premier test. Et ce, malgré une équipe décimée par de nombreuses blessures (Vertonghen, Kompany, Nainggolan, Alderweireld, Fellaini…).

Devant un public du stade Roi Baudouin chaud bouillant, les Belges débutaient la partie assez timidement. Ce sont en effet les Sud-Américains qui se montraient les premiers dangereux. Mais cela n’inquiétait pas outre mesure Thibaut Courtois. Après un premier quart d’heure pour le moins poussif, les Diables rentraient dans leur match. Thomas Meunier, sur le côté droit, plaçait le cuir un rien au-dessus de la cage. Quelques minutes après, Eden Hazard prenait le ballon au centre du terrain. Il accélérait et servait Romelu Lukaku. L’attaquant de Manchester United frappait du droit, mais le gardien mexicain Ochoa repoussait dans les pieds du Blues qui ouvrait le score (1-0). Ce premier goal avait le don de libérer les Diables rouges. Kevin De Bruyne était d’ailleurs tout proche de faire le break dans la foulée. Si les Belges montaient en puissance, les Aztèques, eux, ne s’en laissaient pas compter et rivalisaient dans le jeu et dans les occasions. À la 38 e minute, Ciman commettait l’irréparable sur Chicharito dans les onze mètres. Le capitaine Guardado se chargeait de la transformation du penalty pour égaliser au marquoir (1-1). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité assez logique, malgré une dernière tentative dangereuse de KDB.

Roberto Martinez effectuait deux changements à la pause. Mertens et Dembele prenaient les places de De Bruyne et Tielemans. Le joueur napolitain se montrait directement décisif. Sur le flanc droit, le lutin belge servait Lukaku qui – de la cuisse gauche – transformait de manière assez involontaire la tentative (2-1). Directement après, les Diables étaient surpris. Lozano, auteur d’une superbe frappe le long du montant, trompait un Courtois impuissant (2-2). En 120 secondes, Lozano allait changer le cours du match. Juste après le 2-2, il plantait le 2-3 à la suite d’une double frappe à l’entrée du rectangle belge. Groggy, la Belgique tentait de réagir. Dries Mertens, de nouveau lui, servait une nouvelle fois Romelu Lukaku (70 e ) qui n’avait plus qu’à placer son plat du pied (3-3). Un but important puisque l’attaquant belge plantait son 30 e but en équipe nationale. Suffisant pour devenir le détenteur du record au niveau national. Malgré encore quelques occasions de part et d’autre, le score n’allait plus bouger.

Le prochain et dernier rendez-vous des Diables pour cette année 2017 se déroulera mardi 14 novembre. Ce sera contre le Japon au stade Jan Breydel de Bruges.