De nombreux magasins seront portes closes ce 11 novembre

À l’occasion de la fête de l’Armistice ce 11 novembre, de nombreux magasins seront fermés dans le pays. Quelques magasins Delhaize, Carrefour et Spar seront toutefois ouverts.

capture d’écran (the Ulster Fry)

Les magasins en gestion propre de Delhaize seront tous fermés. Plus de 500 enseignes indépendantes ouvriront leurs portes. Il s’agit d’AD Delhaize, de Proxy Delhaize ou de Shop&Go.

Chez Carrefour, 44 grands hypermarchés seront fermés. Le site de Bruges B-Park sera ouvert. Enfin, plus de 500 Carrefour Market et Express seront ouverts samedi. Il s’agit de magasins qui ouvrent le dimanche ou les jours fériés.

Tous les magasins Colruyt, Okay, Okay Compact et Bio-Planet seront portes closes. En revanche, la plupart des Spar ouvriront.

Les magasins Lidl et Aldi seront tous fermés.