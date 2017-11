Ils viennent à Tournai pour vendre de la cocaïne

Mercredi 8 novembre, peu avant 16h, la police a arrêté trois personnes dans un véhicule immatriculé en France. Les trois individus, de nationalité française, ont reconnu être venus en Belgique spécialement pour revendre de la cocaïne. « Ils ont avoué venir vendre pour quelqu’un d’autre. On leur donne un téléphone, une liste de contacts et on leur demande de vendre. C’est un modus de plus en plus classique », explique Frédérique Bariseau, 1 er substitut du procureur du Roi de Tournai. Quatre grammes de cocaïne, et des téléphones ont été saisis lors de l’arrestation. Les trois individus ont été placés sous mandat d’arrêt pour vente de stupéfiants.