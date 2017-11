Six mois de prison avec sursis pour des menaces avec arme après un match de football

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Liam G., un habitant de Louvain-la-Neuve né en 1997, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 euros. Le jeune homme, qui était poursuivi pour menaces avec une arme à l’issue d’un match de football disputé à Walhain le 10 septembre 2016, s’était fait remarquer de manière négative lorsqu’il a comparu pour s’expliquer sur ces faits.

La peine de six mois de prison avec sursis infligée vendredi sanctionne des menaces avec une arme

Il a d’abord demandé à la présidente si un journaliste était présent et la réponse étant affirmative, le prévenu a menacé le représentant de la presse qui était à l’audience.

Le jeune homme s’en est pris au journaliste en ordonnant que son nom ne soit pas cité dans un article, menaçant du doigt et de regards très insistants le journaliste, malgré plusieurs avertissements de la présidente et de la représentante du parquet pour qu’il cesse. En sortant de la salle d’audience entre deux policiers – il était détenu dans le cadre d’un autre dossier –, il a réitéré ce comportement en y ajoutant des insultes.

« Vous êtes teigneux et si vous vous comportez comme ça tout le temps, vous n’arriverez à rien dans la vie », lui avait indiqué la présidente en examinant son dossier.

La peine de six mois de prison avec sursis infligée vendredi sanctionne des menaces avec une arme, que le prévenu avait brandie et chambrée pour menacer un autre jeune, après un match de football à Walhain. Un entraîneur, policier de profession, avait réussi à le désarmer alors que la victime prenait la fuite en courant.