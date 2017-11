BJ Scott sera en concert... à la prison d'Andenne!

Cette année, les prisons d’Andenne et de Dinant participent également. Un concert de BJ Scott est prévu le 17 novembre dans la prison d’Andenne et à 20h30 l’artiste sera dans les locaux du centre culturel d’Andenne pour le grand public. Le projet est co-produit par la Province de Namur, Canal C, la compagnie Buissonnière et le centre culturel d’Andenne.

John Mary Go Round et Arnaud Sioen seront, eux, en concert à la prison de Namur.

Parallèlement, une exposition d’œuvres réalisées par les détenus des trois prisons namuroises, sera visible dans le centre culturel andennais dès le 17 novembre et jusqu’au 22 novembre. «Les œuvres «IN/OUT», accompagnées des paroles des détenus, illustrent leurs visions des mondes intérieurs et extérieurs à la prison», expliquent les organisateurs. En amont de cet événement, un atelier vidéo a recueilli des captations d’images à l’intérieur des prisons qui serviront de fil conducteur lors de la soirée du 17 novembre.

Canal C, la télévision locale de Namur, se chargera de filmer le concert extra-muros pour le diffuser une semaine plus tard sur leur antenne. Il pourra donc être vu par les détenus. Ils pourront voir les réactions du public face aux capsules vidéos qui ont été tournées en prison.

Pour l’édition 2017, Canal Zoom et MaTélé diffuseront également les images des détenus. L’événement met aussi en avant la plateforme citoyenne créée par Philippe Defeyt (ancien président Ecolo du CPAS de Namur) dont l’objectif est la création d’une structure d’accueil d’urgence réservée aux personnes libérées. Ils y trouveraient aide et conseil pour se loger et un accompagnement dans leurs démarches administratives.