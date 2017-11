« Nous avons été avisés à 15h45 qu’un homme au volant de son véhicule avait foncé volontairement sur trois personnes », a déclaré sur place le procureur de la République local, Pierre-Yves Couilleau, précisant que le mis en cause avait « indiqué qu’il souhaitait renverser ces personnes ».

L’individu, âgé de 28 ans, n’était pas fiché S (pour radicalisation) mais faisait l’objet d’une recherche pour des faits de droit commun.

Le procureur a insisté sur le « profil psychiatrique » de l’automobiliste, précisant que le jeune homme était suivi dans le cadre de deux sursis mise à l’épreuve avec obligation de soins mentaux. Il était suivi pour de lourds antécédents psychiatriques et avait été hospitalisé d’office jusqu’en décembre 2016, a précisé la vice-procureure.

Interrogé sur d’éventuelles motivations terroristes, M. Couilleau a répondu qu’« il n’y avait rien de cet ordre-là ».

Les Services de la police judiciaire, et non ceux de l’antiterrorisme, ont été chargés de l’enquête, ouverte pour « tentative d’assassinats », a précisé le ministère public.

L’individu mûrissait ce projet depuis environ « un mois », a indiqué ensuite le procureur sur la chaîne française d’information continue BFM-TV.

Une jeune femme de 23 ans a été plus grièvement blessée dans l’attaque. Son pronostic vital n’est cependant pas engagé. Un jeune homme et une autre jeune femme, respectivement âgés de 22 et 23 ans, ont été plus légèrement atteints, a précisé le procureur.

Arrêté très rapidement à proximité des lieux de son acte, où il semblait attendre, l’automobiliste a été placé en garde à vue.