Le produit « Boulette de sanglier – sauce au poivre – 500 g » était vendu depuis le 15 septembre dernier dans les points de vente Aldi Belgique.

– Numéro de lot : 150917

– Date de durabilité minimale : 09/2018

Contamination microbienne possible : Salmonelle

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants : fièvre, crampes abdominales et diarrhée, et cela dans un délai de 12 à 48 h après la consommation de l’aliment contaminé. Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Conseils aux consommateurs ou utilisateurs:

Veuillez retourner le produit acheté au point de vente Aldi où vous avez acheté le produit.