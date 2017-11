Harcèlement sexuel: un humoriste US reconnaît la véracité des accusations contre lui

« Ces histoires sont vraies », a reconnu le comédien de 50 ans, peu connu à l’international mais célèbre aux États-Unis, au lendemain de la publication par le New York Times de témoignages de cinq femmes l’accusant de s’être masturbé devant elles ou de leur avoir proposé de le faire.

« Sur le moment, je me suis dit que je ne faisais rien de mal puisque je ne montrais jamais ma b*** sans demander d’abord, ce qui est vrai aussi », a-t-il expliqué dans un long communiqué en forme d’acte de contrition envoyé aux médias américains. « Mais ce que j’ai appris plus tard dans ma vie, trop tard, c’est que quand vous avez du pouvoir sur quelqu’un, leur demander de regarder votre sexe n’est pas une question. Pour elles, c’est une situation difficile. Le pouvoir que j’avais sur ces femmes, c’est qu’elles m’admiraient. Et je m’en suis servi de façon irresponsable », a-t-il ajouté.

« J’éprouve du remords pour mes actes. J’ai essayé d’en tirer les leçons. Et de les éviter (…) », a-t-il souligné, semblant annoncer vouloir faire une pause dans sa carrière.