Fête des célibataires: Alibaba vend pour plus d'un milliard de dollars en deux minutes

Belga

Alibaba, le leader chinois du commerce en ligne, a vendu vendredi pour plus d’un milliard de dollars de marchandises en à peine deux minutes, à l’occasion de la « Fête des célibataires ». Cette journée, considérée comme la plus grande opération de soldes du monde et célébrée chaque année à la date symbolique du 11/11 en Chine, est devenue plus importante que le ’Black Friday’ américain.