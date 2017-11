Sepp Blatter accusé de harcèlement sexuel par une joueuse de football

Les faits remontent à presque quatre ans, mais Hope Solo a décidé de raconter ce qu’il s’est passé lors de sa rencontre avec Sepp Blatter. L’ancien président du football mondial, encore au poste à l’époque, est en effet accusé de harcèlement sexuel. La joueuse américaine a révélé que Sepp Blatter lui « avait attrapé le cul. » C’est ce qu’elle a raconté à l’hebdomadaire portugais Expresso. Avant de poursuivre : « J’étais sous le choc et complètement égarée… »

De son côté, Sepp Blatter a réagi via son porte-parole qui a réfuté les dires. « Cette allégation est ridicule » a-t-il dit.

Hope Solo accuses Sepp Blatter of sexual assault at awards ceremony. Story by @david_conn and Nelson Marques https://t.co/ArVE9uTTJl