Record de buts avec les Diables rouges: Lukaku rejoint Voorhoof et Van Himst

On le disait en manque de confiance après un début de saison canon avec Manchester United, son nouveau club, mais cela ne s’est guère senti, vendredi soir, sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Après avoir inscrit 11 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues, Romelu Lukaku restait en effet sur 7 matchs consécutifs sans avoir fait trembler les filets adverses en Premier League, en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue. Or quand on sait qu’il vibre et vit pour marquer des buts, on a clairement senti qu’il était particulièrement affamé 87 minutes durant… au point de rentrer dans l’histoire du football belge.

Titulaire incontournable en pointe de l’attaque, il a reçu une nouvelle chance de se relancer, acceptant la main judicieusement tendue par Roberto Martinez pour retrouver ce peps et ce réalisme qui lui font du bien, qui ont aussi délivré des Diables peu fringants en défense.

En réussissant un nouveau doublé agrémenté d’une belle action qui avait initié le premier but belge signé Hazard, Lukaku a réussi son match tout en soignant ses stats personnelles, si importantes à ses yeux. Son premier but, il l’inscrivit assez chanceusement, suite à un centre de Mertens qu’il repoussa du genou dans le but d’Ochoa avant d’égaliser en fin de match, à nouveau sur un centre de Mertens.

À seulement 24 ans – on l’oublierait presque… –, il a inscrit ses 29 e et 30 e buts personnels, dépassant Marc Wilmots (29 buts) et rejoignant deux légendes, Paul Van Hism et Bernard Vorhoof, en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Diables rouges. Si Van Himst avait eu besoin de 81 rencontres pour atteindre pareil total, Lukaku a un ratio légèrement inférieur à celui de Vorhoof, qui n’avait eu besoin que de 61 matchs, pour 3 de plus au joueur de Manchester United. Par contre, quand on sait qu’il peut encore espérer jouer entre 6 et 10 ans pour les Diables, nul doute qu’il pulvérisera ce record sur la durée…