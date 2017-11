Elle reçoit 3.000€ du CPAS, qui avait affirmé que c'était normal… Aujourd'hui, elle doit tout rembourser et est endettée jusqu'en 2020!

Marie, 24 ans, doit rembourser 3000 euros au CPAS de Charleroi. Une somme perçue suite à une erreur : la jeune femme s’était pourtant inquiétée auprès du service social. « On m’a d’abord assuré que j’avais droit aux versements effectués, avant d’apprendre qu’en fait, non, qu’il s’agissait bel et bien d’une erreur. »

Marie (prénom d’emprunt) a 24 ans et travaille actuellement pour une chaîne hôtelière. Mais depuis plusieurs mois, cette jeune femme est obligée de rembourser de l’argent au CPAS de Charleroi, pour lequel elle avait travaillé durant plusieurs mois.

Rétroactes. Marie, après avoir quitté très jeune le toit familial, se lance dans la vie active : « A un moment donné, je me suis dirigée vers le CPAS… J’y ai été très bien reçue, j’ai évidemment dû fournir des preuves de recherche d’emploi. Ça n’a pas été difficile, j’ai toujours été active… » Le dossier de Marie, solide, lui permet d’ailleurs de décrocher un poste en 2006, au CPAS même : en tant qu’article 60.

Plusieurs virements

« Je savais que ce serait du temporaire et j’ai donc poursuivi ma recherche de travail. » Marie décroche ainsi un poste pour la chaîne hôtelière qui l’occupe encore actuellement. « Je brise donc mon contrat auprès du CPAS… Quelques semaines plus tard, je reçois des virements, pour un total de 3.000 euros, tous venant du CPAS. Je suis interloquée, et je téléphone pour savoir à quoi correspond cet argent. Là, on me répond que ces virements sont corrects. Moi, évidemment, je suis contente… Avec cette somme, j’ai pu verser la caution pour le petit appartement que j’avais trouvé… »

Un jour, c’est cependant la douche froide. « J’étais à mon travail quand je reçois un coup de fil. Une personne très froide me parle, pour me dire que je dois rembourser le plus rapidement. » Depuis août, Marie reverse donc 100euros chaque mois.

