Virton: deux accidents dont une voiture dans le ruisseau à Ruette en plein milieu de la nuit

Rédaction en ligne

Nuit mouvementée pour la caserne de Virton. À un peu plus d’une heure d’intervalle, les secours ont été appelés pour deux accidents de la circulation. À Ruette, une voiture a terminé sa course dans le ruisseau peu avant 2h30 du matin. Une bonne heure plus tard, un autre véhicule a percuté une façade à Signeulx. Ces deux accidents n’ont pas fait de blessé grave. Deux personnes, une dans chaque accident, ont toutefois été transportées à l’hôpital d’Arlon.