Un gang de «voleurs de volants» sévissait depuis 6 mois: ils ont été arrêtés

Ces six derniers mois, ce gang ciblait particulièrement les VW Golf. Les personnes lésées doivent débourser un millier d’euros pour remettre leur véhicule en état…

Depuis six mois, de nombreux vols de volants de voiture, en particulier des volants de Golf, vraisemblablement prisés par des adeptes du tuning, ont été perpétrés dans la région liégeoise et la région hutoise. Les vols ont pris une telle proportion que différents moyens d’enquête ont été déployés, sous la houlette du juge d’instruction Stéphane Kerkhofs. Et cela a payé : cinq auteurs, tous en aveux, ont été mis sous mandat.