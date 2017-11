La Foire d'Octobre se terminera dimanche soir

Si vous n’êtes pas encore passé par la Foire d’Octobre cette année, il ne faut plus traîner. Elle sera encore ouverte ces samedi et dimanche, puis les forains quitteront le boulevard d’Avroy. La Foire sera ouverte à partir de 14h. « Et il faut noter que ce sera une journée à tarif réduit », explique Jean-Marie Collard, le président des industriels forains. « Si la Foire est encore ouverte ce dimanche c’est parce qu’un accord existe entre les forains et la Ville. Quand le 11 novembre tombe un jeudi, un vendredi ou un samedi, la Foire est prolongée d’un jour. » On attend donc du monde ce dimanche « notamment ceux qui vont venir faire le plein de lacquemants ». Les adorateurs de cette douceur n’hésitent en effet pas à la congeler histoire d’en disposer tout au long de l’année.

Le démontage des métiers étant imminent, c’est aussi l’heure du bilan. L’opération menée avec le Télévie, la Ville et le CHR en faveur des enfants malades et de leur famille a été « un très beau moment ». Tout comme la parade d’Halloween, qui a connu le succès. « Pour le reste, Liège reste un mystère. On parle de crise, d’entreprises qui ferment, mais cela aura été une très bonne édition. Il y a des endroits où personne ne vient s’il tombe deux gouttes, pas à Liège. Bien entendu, on ne connaît plus le succès des années ‘80 mais on peut être satisfait de cette année 2018. »